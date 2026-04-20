ラピダス、量産化「パートナー」に＝光信号技術の活用に期待―島田ＮＴＴ社長

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ＮＴＴの島田明社長は２０日までにインタビューに応じ、最先端半導体の量産化を目指すラピダス（東京）に関し、「われわれの技術をセットにすれば圧倒的に電力消費が落ち、魅力的な商品になる」と述べた。ＮＴＴはラピダスに出資しているが、量産化に向け、事業面でも「パートナーになりたい」と話した。

ラピダスは、２０２７年度に最先端半導体の量産を始める計画。基板に回路を形成する「前工程」から半導体を最終製品に組み立てる「後工程」まで一貫生産することを目指している。ＮＴＴは、光信号を使って情報を伝達・処理する「光電融合技術」を用いた自社部品を後工程に組み込むことを想定。「そこを含めた製品化をラピダスも考えている」と述べた。

ＮＴＴは光電融合デバイスを２６年度中に製品化する予定だ。島田社長は「年明けになるだろう」との見通しを示し、「大規模クラウド事業者への販売も考えている。反応はいい」と強調した。

このほか、傘下の携帯電話大手ＮＴＴドコモが急ぐ通信品質の改善は「２６年度も強化を続けないといけない」と指摘し、動画視聴などデータ通信量の増加への対応を進める考えを示した。

インタビューに答えるＮＴＴの島田明社長＝３日、東京都千代田区

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