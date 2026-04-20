北海道、青森、岩手に津波警報＝久慈市で８０センチ観測―青森で震度５強・気象庁

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２０日午後４時５２分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度５強の揺れを観測した。気象庁は北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報、北海道太平洋沿岸の東部・西部と青森県日本海沿岸、宮城県、福島県に津波注意報を発表した。

午後５時半すぎに岩手県久慈市で８０センチの津波を観測したほか、青森県八戸市で３０センチ、北海道浦河町と宮城県石巻市・鮎川で２０センチの津波を観測した。

同庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は７．５と推定される。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表するかは、基準に該当するか調査中という。

総務省消防庁によると、北海道、青森、岩手、宮城、福島各県の計約１７万２０００人に避難指示が出された。

昨年１２月８日には青森県東方沖を震源とするＭ７．５の地震があり、同県八戸市で震度６強を観測。北海道や東北の沿岸で津波を観測したほか、後発地震注意情報が初めて出された。同月１２日にも同じ震源でＭ６．９の地震があり、北海道や青森県で津波を観測した。

原子力規制委員会によると、東北電力の東通原発（青森県）と女川原発（宮城県）、日本原燃再処理工場（青森県）は、いずれも地震による異常は報告されていない。

２０日午後の地震で、主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝青森県階上町

震度５弱＝青森県八戸市、盛岡市、宮城県登米市

震度４＝仙台市、北海道函館市、山形県酒田市、秋田市、福島県国見町。

地震の注意を呼び掛ける電光掲示板＝２０日午後、仙台市青葉区

三陸沖を震源とする地震について記者会見する気象庁の清本真司地震津波対策企画官＝２０日午後、東京都港区

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