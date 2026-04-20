北海道、青森、岩手に津波警報＝久慈市で８０センチ観測―青森で震度５強・気象庁
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２０日午後４時５２分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度５強の揺れを観測した。気象庁は北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報、北海道太平洋沿岸の東部・西部と青森県日本海沿岸、宮城県、福島県に津波注意報を発表した。
午後５時半すぎに岩手県久慈市で８０センチの津波を観測したほか、青森県八戸市で３０センチ、北海道浦河町と宮城県石巻市・鮎川で２０センチの津波を観測した。
同庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は７．５と推定される。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表するかは、基準に該当するか調査中という。
総務省消防庁によると、北海道、青森、岩手、宮城、福島各県の計約１７万２０００人に避難指示が出された。
昨年１２月８日には青森県東方沖を震源とするＭ７．５の地震があり、同県八戸市で震度６強を観測。北海道や東北の沿岸で津波を観測したほか、後発地震注意情報が初めて出された。同月１２日にも同じ震源でＭ６．９の地震があり、北海道や青森県で津波を観測した。
原子力規制委員会によると、東北電力の東通原発（青森県）と女川原発（宮城県）、日本原燃再処理工場（青森県）は、いずれも地震による異常は報告されていない。
２０日午後の地震で、主な各地の震度は次の通り。
震度５強＝青森県階上町
震度５弱＝青森県八戸市、盛岡市、宮城県登米市
震度４＝仙台市、北海道函館市、山形県酒田市、秋田市、福島県国見町。
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