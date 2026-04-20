トイレ紙など出荷大幅増＝３月、中東悪化で買いだめ―業界団体

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製紙メーカーの業界団体、日本製紙連合会は２０日、トイレットペーパーやティッシュペーパーなど衛生用紙の国内出荷が、３月は１８万８０００トンと前年同月比１２．６％の大幅増を記録したと発表した。２桁の伸び率は２０２２年２月（１１．０％増）以来。野沢徹会長（日本製紙会長）は定例記者会見で「中東情勢を受けて３月中旬に流通・家庭で買いだめという形で需要が著しく伸びた」との見方を示した。

野沢氏は買いだめの動きが３月下旬以降は落ち着いたと説明。商品供給についても「直ちに停止する状況にはない」と述べた上で、消費者に対して「冷静な対応をお願いしたい」と呼び掛けた。

１９７３年の第１次石油危機でトイレットペーパーなどが品不足に陥るとのうわさが広がって買い占め騒動が起きた。今回もＳＮＳで品薄を懸念する投稿が拡散した。

トイレットペーパー＝資料

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