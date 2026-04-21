高市首相、靖国神社に真榊＝参拝見送り、厚労相らも奉納―春季例大祭

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高市早苗首相は２１日、東京・九段北の靖国神社で始まった春季例大祭に合わせ、祭具の真榊（まさかき）を「内閣総理大臣 高市早苗」名で奉納した。周辺によると、２３日までの例大祭期間中の参拝は見送る方針だ。

首相は２１日、首相官邸で記者団の取材に応じ、自身の例大祭期間中の参拝について「プライベートな日程だ。ここで申し上げることはない」と述べた。一方で「どの国であれ、国のために命をささげた方に敬意を表することは普通になされるべきだ」と強調した。

森英介衆院議長、関口昌一参院議長、上野賢一郎厚生労働相、赤間二郎国家公安委員長、城内実成長戦略担当相も、それぞれ真榊を奉納した。井上貴博首相補佐官は靖国神社を訪れて参拝した。

自民党と連立政権を組む日本維新の会は、藤田文武共同代表や中司宏幹事長、馬場伸幸前代表が参拝した。藤田氏は記者団に「静かな環境での参拝が必要だ。政治的（な問題）になること自体が非常に心苦しい」と主張。首相による参拝の是非は言及を避けた。

靖国神社参拝を終え、取材に応じる日本維新の会の藤田文武共同代表＝２１日午前、東京都千代田区

記者団の取材に応じる高市早苗首相（左）＝２１日午後、首相官邸

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