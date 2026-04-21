戦車搭乗の陸自隊員４人死傷＝射撃訓練中、内部で砲弾破裂―大分

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２１日午前８時４０分ごろ、大分県の陸上自衛隊日出生台演習場で、実弾射撃訓練中だった陸自最新鋭の１０式戦車内で砲弾が破裂した。陸自によると、搭乗していた隊員４人のうち男性３人が死亡し、残り１人も病院に搬送されたが重傷だった。演習場外への被害は確認されていないとしている。

陸自によると、死亡したのは西部方面戦車隊に所属する戦車長の浜辺健太郎２等陸曹（４５）、砲手の高山新吾３等陸曹（３１）、安全係の金井効三３等陸曹（３０）。負傷した隊員は戦車の操縦手という。

同日に臨時記者会見した荒井正芳陸上幕僚長によると、西部方面戦車隊の１０式戦車３台で訓練中、砲塔内にあった対戦車用１２０ミリ砲が破裂した。亡くなった３人は砲塔内に、負傷した隊員は車体部にいたといい、陸自が詳しい事故原因を調べている。

陸自は１０式戦車の空砲を含む射撃訓練と、１２０ミリ砲を備える９０式戦車の実弾射撃訓練を中止した。

演習場付近に暮らす元陸上自衛官の河野新一さん（６９）＝由布市＝は「亡くなった人はかわいそう。安全管理をしっかりしておけば事故は起こらなかったのでは」と話した。生花店の女性従業員は「爆発音は聞いていないが、近くを救急車３台が立て続けに通った。何かあったのではと思った」と不安そうに振り返った。

簡易郵便局の女性職員は「演習場の様子は見えないが、日常的に訓練の音は聞こえていた。どの音が砲弾の破裂音かは分からない」と話していた。

陸上自衛隊の１０式戦車＝２０２２年５月、静岡県の東富士演習場

事故があった陸上自衛隊日出生台演習場に入る車両＝２１日、大分県玖珠町

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