東京ドームシティの作業員心肺停止＝遊具点検中、挟まれる―警視庁

Newsfrom Japan

２１日午前１１時５５分ごろ、東京都文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」で、「作業員が遊具に挟まれた」と１１９番があった。警視庁富坂署や東京消防庁によると、２０代の女性作業員が施設の点検中に遊具に挟まれ、約５時間後に救助されたが心肺停止状態という。同署が詳しい原因を調べている。

同署などによると、事故があったのは「フライングバルーン」という屋外アトラクション。支柱の周りを囲むように設置された座席１２席が高さ１０メートルまで上昇し、回転しながら上下に動く。

捜査関係者などによると、女性が脚立に乗り、支柱内の設備点検をしていたところ、最上部まで上げてあった座席部分が何らかの理由で落下。座席部分と支柱の間に挟まれたとみられる。当時は複数人で作業をしており、スイッチは正常に作動していたという。

運営会社広報によると、朝から定期点検を行っていた。事故を受け、同園は臨時閉園となった。

事故があった「フライングバルーン」（東京ドームシティのＸより）

作業員が遊具に挟まれる事故があった東京ドームシティ＝２１日午後、東京都文京区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]