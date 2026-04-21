サンリオ、ゲーム事業に本格参入＝今秋に第１弾、人気キャラ生かしファン拡大

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サンリオは２１日、ゲーム事業に本格参入すると発表した。自社ブランド「Ｓａｎｒｉｏ Ｇａｍｅｓ（サンリオゲームズ）」を立ち上げ、今後３年間で１０本程度のソフトを投入する。ハローキティなど人気キャラクターやその世界観を生かしたゲームを開発し、世界に向けてファン拡大を図る。

今秋に第１弾として任天堂の家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」「スイッチ２」向けソフト「サンリオ パーティランド」を世界同時発売する。４５種類以上のオリジナルゲームを収録し、１４５以上のサンリオキャラクターが登場する。

サンリオのテーマパークなどとゲームを連動させたサービスも展開する計画。東京都内で記者会見した辻朋邦社長は、「（ゲームを）サンリオへの入り口の一つにしていきたい」と意気込んだ。

サンリオが立ち上げた新ブランド「Ｓａｎｒｉｏ Ｇａｍｅｓ（サンリオゲームズ）」（Ｃ）２０２６ ＳＡＮＲＩＯ ＣＯ．，ＬＴＤ． 著作 株式会社サンリオ

記者会見をするサンリオの辻朋邦社長＝２１日、東京都千代田区

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