サンリオ、ゲーム事業に本格参入＝今秋に第１弾、人気キャラ生かしファン拡大
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サンリオは２１日、ゲーム事業に本格参入すると発表した。自社ブランド「Ｓａｎｒｉｏ Ｇａｍｅｓ（サンリオゲームズ）」を立ち上げ、今後３年間で１０本程度のソフトを投入する。ハローキティなど人気キャラクターやその世界観を生かしたゲームを開発し、世界に向けてファン拡大を図る。
今秋に第１弾として任天堂の家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」「スイッチ２」向けソフト「サンリオ パーティランド」を世界同時発売する。４５種類以上のオリジナルゲームを収録し、１４５以上のサンリオキャラクターが登場する。
サンリオのテーマパークなどとゲームを連動させたサービスも展開する計画。東京都内で記者会見した辻朋邦社長は、「（ゲームを）サンリオへの入り口の一つにしていきたい」と意気込んだ。
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