高市首相の国会運営、野党批判＝政権発足半年で

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高市政権の発足から２１日で半年を迎え、野党各党からは強引な国会運営などに対する批判が相次いだ。中道改革連合の階猛幹事長は記者団に対し、高市早苗首相が２０２６年度予算審議で時間短縮を図ったことなどに触れ、「民主主義の観点から、非常に問題がある」と断じた。

階氏は「『働いて働いて』と（首相は）言っていたが、国会を働かせる気はあるのか」と疑問視。公明党の竹谷とし子代表は記者会見で、首相が「国論を二分する政策」の実現を目指していることを取り上げ、「国民に十分説明すべきだが、それがない」と訴えた。

立憲民主党の田名部匡代幹事長は「圧倒的な衆院（選）勝利の直後から乱暴な国会運営があった。丁寧な対応を求めたい」と述べた。

共産党の田村智子委員長も記者団に「対話から逃げ回る首相は初めてではないか。あまりにも情けない」と酷評した。社民党の福島瑞穂党首は取材に対し、「国会や国民の前に出て、きちんと論争すべきだ」と主張した。

国民民主党の玉木雄一郎代表は会見で「（自民）党内や野党の協力も求めないと、約束したことが全部できるわけではない」とくぎを刺した。

自民党の石井準一参院幹事長は会見で、参院の与党過半数割れの状況を指摘。「野党の理解を得られるものは、丁寧に説明し協力をお願いすることが大切だ」と語った。

自民の萩生田光一幹事長代行は会見で「内政、外政に強いリーダーシップを発揮し、着実に結果を残してきた」と評価した。その上で、憲法改正や皇室典範改正などの課題に取り組む考えを示した。

記者会見する国民民主党の玉木雄一郎代表＝２１日、国会内

記者会見する自民党の石井準一参院幹事長＝２１日午後、国会内

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