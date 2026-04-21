プルデンシャル、営業自粛延長へ＝数カ月か、３１億円金銭詐取問題

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プルデンシャル生命保険の社員らが顧客から計約３１億円の金銭をだまし取るなどしていた問題で、同社が５月９日までの新規契約に関する販売活動の自粛期間の延長を検討していることが２１日、分かった。延長期間は数カ月になる見通し。再発防止に向けた管理体制の構築にさらなる時間がかかると判断したとみられる。

同社は今年１月、社員ら１００人超が顧客約５００人から計約３１億円の金銭を不正に受領するなどしていたと発表。２月９日から９０日間、販売活動を自粛している。近く報道機関に対し、今後の方針について説明する方向だ。

金融庁は同社に立ち入り検査し、営業社員の管理体制や再発防止策について調査を進めている。また、親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン（東京）の検査にも着手。行政処分も視野に厳しく対処する構えだ。

プルデンシャル生命保険のロゴ

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