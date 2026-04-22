「デジタル銀行」で利便性向上＝ＡＩが資産管理助言―大沢三菱ＵＦＪ頭取

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三菱ＵＦＪ銀行の大沢正和頭取は２１日までにインタビューに応じ、２０２６年度後半の開業を目指しているデジタルバンクを巡り、「顧客にとってもう一段、利便性の高い世界をつくっていく」と意欲を示した。人工知能（ＡＩ）を使い、一人ひとりのニーズに合った資産管理を助言することなどで、顧客を取り込む考えだ。

大沢氏は４月１日付で頭取に就任した。デジタルバンクは、昨年６月に立ち上げたグループの個人向けデジタル総合金融サービス「エムット」の中核と位置付ける。エムットの利用拡大に向け、各種のキャンペーンを展開していることもあり、２５年度は三菱ＵＦＪ銀の口座開設件数が前年度比５割増に達したという。

大沢氏はエムットに対し、「まずは順調な滑り出しだ」と手応えを強調。今後はデジタルバンクの開業などにより、「キャンペーンに頼らなくとも顧客が自然と集まる仕組みをつくる」と意気込みを見せた。

また、大沢氏は業務へのＡＩ導入について「２６年度はさらに増やしていく。いろんなところに当たり前のように入っている状態をつくる」と表明。具体的な利用分野として、法人向けの提案書作成や金融市場動向の予測、不正口座の検知などを挙げた。

インタビューに答える三菱ＵＦＪ銀行の大沢正和頭取＝１７日、東京都千代田区

インタビューに答える三菱ＵＦＪ銀行の大沢正和頭取＝１７日、東京都千代田区

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