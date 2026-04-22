城内担当相が靖国参拝＝有村氏、首相の玉串料奉納―春季例大祭

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城内実成長戦略担当相は２２日、東京・九段北の靖国神社を春季例大祭に合わせて参拝した。高市内閣の閣僚で、例大祭期間中の参拝が確認されたのは初めて。「日本成長戦略担当大臣 城内実」と記帳し、私費で玉串料を納めた。参拝後、記者団の取材に応じ、「英霊のみ霊に尊崇の念を持って感謝の誠をささげてきた」と説明した。

自民党の有村治子総務会長と小林鷹之政調会長も参拝した。有村氏は高市早苗首相に代わって党総裁としての玉串料を奉納し、記者団に「終戦から遠のき紛争が続く中、平和への祈りが大事だ」と強調。小林氏は「先人たちに感謝の思いを持って参拝した」と語った。

超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」（会長・逢沢一郎衆院議員）も集団参拝した。同会によると、自民党や日本維新の会などから１２６人が参加。逢沢氏は記者会見で「今日の日本の安定や平和の礎には多くの戦没者、英霊がいる」と述べた。

靖国神社を参拝後、記者団の取材に応じる城内実成長戦略担当相＝２２日午前、東京都千代田区

靖国神社を参拝後、取材に応じる自民党の小林鷹之政調会長＝２２日午後、東京都千代田区

春季例大祭に合わせ、靖国神社を参拝する超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のメンバーら＝２２日午前、東京都千代田区

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