首都高談合、４社に排除命令＝課徴金は２社５億円―公取委

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首都高速道路の清掃業務の入札で談合したとして、公正取引委員会は２２日、スバル興業（東京都千代田区）など４社の独禁法違反（不当な取引制限）を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出した。うちスバル興業と京葉ロードメンテナンス（中央区）には計５億２８２５万円の課徴金納付を命じた。

スバル興業以外に排除措置命令を受けたのは、京葉ロードメンテナンスと日本ハイウエイ・サービス（千代田区）、首都ハイウエイサービス（横浜市）。日本ハイウエイと、その子会社の首都ハイウエイは、課徴金減免制度に基づき調査前に違反を共同申告したため課徴金納付は免除された。４社の他に１社が談合に関与していたが、独禁法で定める除斥期間が経過していたため行政処分の対象から外れた。

公取委によると、スバル興業などは遅くとも２０１７年５月以降、首都高速道路会社（千代田区）が発注する首都高の路面清掃や凍結防止剤散布などの業務に関する一般競争入札で、事前に受注予定事業者を決めていた。入札は首都高を四つの工区に分けて２年ごとに実施され、各社が同じ工区を受注するようにしていた。

入札に際し、首都高速道路会社の職員２人が非公表の予定価格などを、受注企業に再就職したＯＢらに漏らしていた。公取委は２２日、官製談合防止法に基づいて同社に改善措置を要求した。

公正取引委員会が入るビル＝東京都港区

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