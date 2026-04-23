東京株、初の６万円超え＝５万円到達から半年―一転、６００円超安

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２３日午前の東京株式市場で日経平均株価が一時、前日比４２８円１２銭高の６万００１３円９８銭まで上昇し、１９５０年の公表開始以来初めて６万円を超えた。前日の米国株上昇を受けて買いが入り、前日に続いて取引時間中の最高値を更新。昨年１０月に５万円台に乗せてから半年で６万円台に到達した。

その後は最近の急速な株価上昇による相場の過熱感が意識され、利益確定の売りに押された。６万円に到達した達成感も売りを誘い、日経平均は失速。午前の終値は６３３円７５銭安の５万８９５２円１１銭だった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４４．８９ポイント安の３７００．１０と、２月末に記録した最高値より２４０ポイント近く低い水準。

前日の米国市場では、トランプ米大統領がイランとの停戦延長を表明したことが好感され、ハイテク業種を中心に買いが広がった。好決算を発表した銘柄が大きく値上がりしたことも、米株価指数の上昇に寄与した。東京市場もこれを引き継ぎ、取引開始直後から半導体関連株などに買いが入った。

一時、６万円台を付けた日経平均株価を示すモニター＝２３日午前、東京都中央区

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