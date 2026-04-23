悪質ホストクラブ、１４３人検挙＝昨年、法改正で処分数とも減少―警察庁

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警察庁は２３日、２０２５年に風営法違反などで検挙された悪質ホストクラブのホストや関係者が全国で１４３人に上ったと発表した。前年と比べ６４人減。営業許可取り消しなど店に対する行政処分は計２５１件で、前年比４５６件減だった。

悪質ホストクラブを巡っては、客に「売掛金」（ツケ払い）で多額の借金を負わせ、売春などをさせる行為が社会問題化。２５年６月施行の改正風営法で、恋愛感情に乗じた営業や料金の虚偽説明、売掛金回収のため女性に性風俗店勤務やアダルトビデオ出演を求めることなどが禁じられた。

２５年の検挙者や処分数の減少は、法改正による抑止効果とみられる。料金トラブルなど警察への相談件数も、前年から４０７件減り、２３６９件となった。

同庁によると、２５年１１月に支払いのために売春を強要したホストが福岡県警に逮捕されるなど、全国でホスト５４人、店関係者３３人が検挙された。同じく改正法で禁止規定が盛り込まれた女性の紹介料（スカウトバック）を支払ったなどとして、性風俗店の関係者やスカウトも計２２人が摘発された。

総務省、警察庁、国家公安委員会などが入る中央合同庁舎第２号館

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