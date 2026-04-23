遺族ら、犠牲者の冥福祈る＝知床沖観光船事故４年―北海道

Newsfrom Japan

北海道・知床半島沖で２０２２年４月、観光船「ＫＡＺＵ I（カズワン）」が沈没し、死者・行方不明者２６人を出した事故から２３日で４年となった。地元斜里町で追悼式が行われ、被害者遺族ら９０人が参列。事故が発生したとされる午後１時すぎのサイレンに合わせて黙とうをささげ、犠牲者の冥福を祈った。

山内浩彰町長は式辞で「事故を決して風化させない。安心して訪れることができる知床であるため、地域全体で具体的な行動を積み重ねる」と決意を示した。知床斜里町観光協会の野尻勝規会長は「安全の確保が最大の使命」と誓った。

行方不明となっている小柳宝大さん＝当時（３４）＝の家族は、船が出港したウトロ漁港で黙とうした。父親は海水に手を付け、「こんなに冷たい中へ飛び込まなければならなかったと思うとつらい」と吐露。「漁港に来ると見つかっていない息子と対面するような気持ちになる」と話した。

会場の献花台には町民らが訪れ、花を手向けた。事故発生時に斜里町長として対応に当たった馬場隆さん（７５）は、「乗客家族はこの４年間、苦しみや悲しみ、憤りを抱えながら生きてこられた。その気持ちが少しでも和らいでほしい」と声を絞り出した。

知床半島沖の観光船事故から４年となり、追悼式で黙とうする参列者ら＝２３日午後、北海道斜里町

観光船「ＫＡＺＵ Ⅰ（カズワン）」が出港したウトロ漁港で黙とうする家族＝２３日午後、北海道斜里町

知床半島沖の観光船事故から４年となり、献花する前斜里町長の馬場隆さん＝２３日午前、北海道斜里町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]