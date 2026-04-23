岩手・大槌町で山林火災＝２カ所、周辺に避難指示

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岩手県大槌町で２２日午後、山林火災が２カ所で発生した。一夜明けた２３日も消火活動が続けられたが、鎮圧のめどは立っていない。県は同日、災害対策本部を設置し、災害救助法を適用した。

町によると、少なくとも計約２００ヘクタールが焼損。町は２２日、周辺の約１２００世帯、約２６００人に避難指示を出した。約２５０人が避難所で一夜を明かし、このうち６０代女性が転倒してけがをした。

２２日午後１時５０分ごろ、同町小鎚で「のり面から火が出ている」と１１９番があった。県によると、住宅など７棟が全焼したほか、山林も焼損。同日午後４時半ごろにも約１０キロ離れた同町吉里吉里の山林で出火した。

達増拓也知事は２３日午前の災害対策会議で「火災の早期鎮圧と避難者の生活環境の整備に取り組む」と発言。午後に自衛隊ヘリで上空から現場を視察し、「市街地に近いところまで延焼していることを確認した。風が強くなる前に早めに消火活動を進め、火を押し戻す必要がある」と語った。

岩手県大槌町の山林火災で燃え広がる火＝２３日

岩手県大槌町の山林火災で、避難所の小学校に入る人＝２３日午後

岩手県大槌町吉里吉里の山林火災で、ホースを運ぶ消防団員ら＝２３日午後

岩手県大槌町の山林火災で、住宅に迫る火＝２３日午後

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