３月エチレン稼働率、過去最低＝中東外調達で供給継続―石化協

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石油化学工業協会は２３日、３月のエチレン生産設備稼働率が前月比７．１ポイント減の６８．６％だったと発表した。リーマン・ショックの影響で世界的に需要が減退していた２００９年３月の７４．１％を下回り、データがある１９９６年以降で最低となった。定期修理を行う設備が多かったところへ、中東情勢悪化を受けて石化メーカーが相次いで減産に踏み切ったことで稼働率が急低下した。

エチレン設備では、石油由来のナフサから、プラスチックや合成繊維などさまざまな製品の原料となる基礎化学品を生産している。３月は国内１２基のうち４基で定期修理を実施したほか、原料となるナフサの調達不安から少なくとも６基で稼働率を落として運転した。

設備の安定的な操業に必要な最低稼働率は１基当たり６０～７０％とされる。７０％を割り込んだのも９６年以降で初めとなる。

エチレンなどを生産する三菱ケミカルの茨城事業所＝２０２５年１２月、茨城県神栖市

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