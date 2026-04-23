ＫＤＤＩ、圏外でもＳＯＳ可能に＝衛星との直接通信、競う携帯各社

Newsfrom Japan

ＫＤＤＩは２３日、携帯基地局の電波圏外から文字で送られた緊急通報を、警察や消防へつなぐサービスを５月下旬から始めると発表した。米スペースＸの衛星通信網「スターリンク」とスマートフォンを直接つなぐサービスを拡充し、旅先の事故などに対応しやすくする。衛星との直接通信はＮＴＴドコモとソフトバンクも今月から開始するなど、競争が活発化している。

ＫＤＤＩの新サービスは、移動案内の「ａｕナビウォーク」など対応するアプリを通じて名前や要救助者数などを入力・送信すると、ＫＤＤＩのＳＯＳセンターが２４時間３６５日体制で受信。内容や位置情報に基づき、該当地域の消防などへ通報してくれる。主力の「ａｕ」ブランドや、スターリンクのプラン契約者が利用できる。

このほか、各種センサーなどが圏外でも衛星通信できる法人向けサービスも始める。水害などの災害の兆候や、クマやシカの出没の早期把握といった活用を想定する。

ＫＤＤＩが提供を始める、衛星とスマートフォンの直接通信を活用した圏外からのＳＯＳサービスの画面＝２３日午後、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]