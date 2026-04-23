【動画】ＴＤＬ「スター・ツアーズ」特別版開始＝映画公開記念、イベントも開催

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東京ディズニーランド（ＴＤＬ、千葉県浦安市）で２３日、人気アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の特別版が始まった。スター・ウォーズの最新映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の公開を記念し、期間限定で実施。アトラクションは、ストーリー設定が複数ある中、まれにしか現れないキャラクター、マンダロリアンとグローグーが６月末まで必ず登場する。

この日、開園前にイベントが開かれ、マンダロリアンなどに扮（ふん）したファン７７人が参加。５月２２日に公開される最新作を盛り上げようと一肌脱いだ。

アトラクションを先行体験した横浜市在住の５０代男性は、「マンダロリアンが登場して盛り上がった。涙が出そう」と喜んだ。５月１０日まで、スター・ウォーズの日を祝うフォトパネルと撮影もできる。【時事通信社】

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