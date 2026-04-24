「ミュトス」対応で作業部会＝金融インフラ安全確保へ連携―片山金融相

Newsfrom Japan

片山さつき金融相は２４日、米アンソロピックの人工知能（ＡＩ）モデル「クロード・ミュトス」など最新ＡＩによるサイバーセキュリティー上の脅威に対応するため、金融業界と作業部会を立ち上げると表明した。官民で連携して金融インフラの安全性を確保する。

金融庁は同日、日銀や日本取引所グループ（ＪＰＸ）、３メガバンクと会合を開催。植田和男日銀総裁や山道裕己ＪＰＸ最高経営責任者（ＣＥＯ）、３行トップらが出席し、作業部会設置に賛同した。会合後に取材に応じた片山氏は「ＡＩを巡る戦いを勝ち抜かなくてはならない」と強調した。

ミュトスはシステムの脆弱（ぜいじゃく）性を短時間で発見できるとされ、サイバー攻撃などに悪用される懸念が広がっている。片山氏は「金融業界の場合、サイバー攻撃によって直ちに信用不安にまで波及しうる」と指摘。今後ＩＴ業界とも連携し、早急に対応策を検討する考えを示した。

最新人工知能（ＡＩ）モデル「ミュトス」への対応を巡る会合に出席した片山さつき金融相＝２４日、東京・霞が関（金融庁提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]