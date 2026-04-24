マニラ・ブレティン紙と記事交換＝日比関係発展に期待―時事通信

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【マニラ時事】時事通信社は２４日、フィリピン紙マニラ・ブレティンと英文記事交換に関する覚書を結んだ。マニラの同紙本社で覚書に署名した岸田芳樹取締役（国際担当）は、日比が今年７月、国交正常化から７０年の節目を迎えることに触れた上で、「両国関係がますます重要になる中、両社の提携がさらなる関係発展に寄与することを期待している」と語った。

マニラ・ブレティンは１９００年に創刊したフィリピンで最も長い歴史を持つ新聞社の一つ。同紙発行人のヘルミニオ・コロマ氏は、両社が公正な報道に努めることでフェイクニュースなどの問題に対処し「両国の親善に寄与することを望んでいる」と述べた。

時事通信社は、東南アジアを中心に海外メディアとの連携強化を進めている。マニラ・ブレティンを含め、国営フィリピン通信やタイのネーション、ベトナムのトイチェ、国営ラジオ・ベトナムの声（ＶＯＶ）など、５カ国７メディアと記事交換を中心とした提携関係を結んでいる。 （了）

覚書に署名した時事通信社の岸田芳樹取締役（右）とマニラ・ブレティン紙発行人のヘルミニオ・コロマ氏＝２４日、マニラ

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