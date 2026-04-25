脱線から２１年、冥福祈る＝「風化させない」と思い新た―記憶継承が課題・福知山線事故

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乗客１０６人と運転士が死亡し、５６２人が重軽傷を負ったＪＲ福知山線脱線事故は２５日、発生から２１年となった。兵庫県尼崎市の現場近くに整備された慰霊施設「祈りの杜（もり）」で追悼慰霊式が開かれ、ＪＲ西日本幹部らは安全運行を誓い、遺族らとともに犠牲者の冥福を祈った。

１両目に乗車中に負傷した福田裕子さん（４２）＝同県宝塚市＝は「２１年がたち、事故自体より、事故の経験がどこに生かされているかに目を向けてもいい」と教訓を生かす大切さを強調。事故で次男＝当時（１８）＝を亡くした上田弘志さん（７１）＝神戸市北区＝は、式典での倉坂昇治社長のおわびの言葉について、「社長の言葉が毎年同じだ」と批判した。

毎年、現場を訪れて手を合わせるという中村孝行さん（６２）＝同県伊丹市＝は、当時近くの葬儀店で勤務しており、複数の犠牲者の葬儀を担当した。「遺族と打ち合わせするのはつらかった。風化させないために、若い世代にどう伝えていくかが大事だ」と話した。

式典に先立ち、ＪＲ西の幹部らは発生時刻の午前９時１８分、事故現場付近で黙とう。同時刻ごろ、いつもよりスピードを落とした電車が近くのカーブを通過し、車内では、安全運行を誓うアナウンスが流れた。

脱線事故発生時間帯に現場付近を通過する列車＝２５日午前９時１６分、兵庫県尼崎市

事故発生時刻近くに、現場付近を通過する列車の中で手を合わせる乗客＝２５日午前９時１６分、兵庫県尼崎市（代表撮影）

ＪＲ福知山線脱線事故から２１年となり、取材に応じる福田裕子さん（左）＝２５日午前、兵庫県尼崎市

ＪＲ福知山線脱線事故から２１年となり、取材に応じる遺族の上田弘志さん＝２５日午前、兵庫県尼崎市

追悼慰霊式と献花を終え、取材に応じるＪＲ西日本の倉坂昇治社長＝２５日午前、兵庫県尼崎市（代表撮影）

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