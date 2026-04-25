日本橋パレード、声援に感謝＝ミラノ・コルティナ選手団

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ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団が２５日、東京・日本橋で応援感謝パレードを行った。選手ら約１２０人が中央通りの約７００メートルを往復。集まった約５万人の観衆から拍手を受け、感謝の言葉をそろって口にした。

五輪フィギュアスケートのペアで三浦璃来さんと組んで金メダルに輝き、共に現役引退を表明した木原龍一さんは「たくさんの人に支えてもらって歩んでこられたことを感じた」と、晴れやかな表情。スピードスケート女子で銅３個を手にし、現役を退いた高木美帆さんも「きょうは寒いけど、心はぽかぽか」と笑顔だった。

冬季大会後の日本選手団のパレード実施は初めて。スノーボード女子ビッグエアで金、スロープスタイルで銅の村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、ファンから直接声を掛けられ、「心にぐっとくるものがあった」。フィギュアスケート男子で銀の鍵山優真（オリエンタルバイオ）は「五輪が大きな舞台だったと肌で感じることができた」と充実感を浮かべた。

ノルディックスキー・ジャンプの混合団体３位に貢献した高梨沙羅（クラレ）は「応援してくれた方の顔を見て歩けるのが幸せ」と目を輝かせ、パラリンピックのアルペンスキー女子座位で銀２個の村岡桃佳（トヨタ自動車）は「貴重な時間を過ごすことができた」と余韻に浸った。

ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの応援感謝パレードで、歓声に応えるフィギュアスケート・ペアの三浦璃来さん（左）、木原龍一さん＝２５日、東京都中央区

ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの応援感謝パレードで、歓声に応えるフィギュアスケートの中井亜美（左）、鍵山優真＝２５日、東京都中央区

ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの応援感謝パレードで、歓声に応えるスノーボードの（左から）長谷川帝勝、木村葵来、村瀬心椛、小野光希、竹内智香＝２５日、東京都中央区

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