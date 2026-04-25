８年前の女性殺害容疑で逮捕＝マレーシアから帰国の男―警視庁

Newsfrom Japan

東京・六本木で２０１８年１０月、職業不詳バレツタ久美さん＝当時（２９）＝の遺体が見つかった事件で、警視庁捜査１課は２５日、殺人容疑で、住所職業不詳の高橋伸明容疑者（４７）を逮捕した。「話すことはありません」と供述している。同容疑者は事件翌日にマレーシアに出国。同庁は翌１９年６月に逮捕状を取り、国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）を通じて国際手配していた。

逮捕容疑は１８年１０月１１～１２日ごろ、東京都港区六本木の自宅マンション一室で、バレツタさんの頭部を鈍器のようなもので複数回殴り、殺害した疑い。

捜査関係者などによると、死因は頭蓋骨骨折に伴う脳損傷だった。室内から血の付いた鉄アレイが見つかっており、同課は凶器とみて調べている。

２人は１８年ごろに飲食店で知り合ったとみられる。同年７月には同容疑者がバレツタさんに対する傷害容疑で逮捕されたが、被害届が取り下げられ起訴猶予となっていた。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]