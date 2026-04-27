北海道で震度５強＝気象庁「後発注意情報の対象外」

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２７日午前５時２３分ごろ、北海道十勝地方南部を震源とする地震があり、北海道浦幌町で最大震度５強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは８３キロ、地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は６．２と推定される。津波は起きなかった。

北海道の南東沖、千島海溝では陸側プレートの下に海側プレートが沈み込んでおり、今回の地震は海側プレート内部の深い所で起きた。同庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は記者会見し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報の対象ではなく、単発の地震だ」と説明した。一方で、今回の地震で揺れが強かった地域では約１週間、震度５強程度の地震に注意が必要という。

注意情報の対象として主に想定されるのは、陸海のプレート同士の境界で起きるＭ８程度の地震であり、今回の地震よりエネルギーが桁違いに大きい。２０日に三陸沖（日本海溝沿い）のプレート境界で起きた最大震度５強（Ｍ７．７）の地震とは「直接的な関係はないと考えられる」と話した。

震度５強を観測した浦幌町で「高沢旅館」を営む干馬良子さん（７７）は「大きな衝撃があったが、揺れは２０日の地震の方が大きかった」と話した。旅館には宿泊客が２人いたがけがはなく、建物に被害も出なかった。地震が続くことに関し、干馬さんは「いつまた起きるか分からず怖い。ラジオや防寒具を車に積むなどして備えたい」と語った。

主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝北海道浦幌町

震度５弱＝北海道新冠町

震度４＝札幌市、青森県階上町

震度３＝北海道根室市、青森県八戸市、盛岡市。

気象庁＝東京都港区気象庁＝東京都港区

地震の影響で列車の運転見合わせが発生したことを伝えるＪＲ帯広駅の掲示板＝２７日午前、北海道帯広市地震の影響で列車の運転見合わせが発生したことを伝えるＪＲ帯広駅の掲示板＝２７日午前、北海道帯広市

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