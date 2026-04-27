北海道で震度５強＝気象庁「後発注意情報の対象外」

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２７日午前５時２３分ごろ、北海道十勝地方南部を震源とする地震があり、北海道浦幌町で最大震度５強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは８３キロ、地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は６．２と推定される。津波は起きなかった。

北海道の南東沖、千島海溝では陸側プレートの下に海側プレートが沈み込んでおり、今回の地震は海側プレート内部の深い所で起きた。同庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は記者会見し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報の対象ではなく、単発の地震だ」と説明した。一方で、今回の地震で揺れが強かった地域では約１週間、震度５強程度の地震に注意が必要という。

注意情報の対象として主に想定されるのは、陸海のプレート同士の境界で起きるＭ８程度の地震であり、今回の地震よりエネルギーが桁違いに大きい。２０日に三陸沖（日本海溝沿い）のプレート境界で起きた最大震度５強（Ｍ７．７）の地震とは「直接的な関係はないと考えられる」と話した。

震度５強を観測した浦幌町で「高沢旅館」を営む干馬良子さん（７７）は「大きな衝撃があったが、揺れは２０日の地震の方が大きかった」と話した。旅館には宿泊客が２人いたがけがはなく、建物に被害も出なかった。地震が続くことに関し、干馬さんは「いつまた起きるか分からず怖い。ラジオや防寒具を車に積むなどして備えたい」と語った。

主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝北海道浦幌町

震度５弱＝北海道新冠町

震度４＝札幌市、青森県階上町

震度３＝北海道根室市、青森県八戸市、盛岡市。

気象庁＝東京都港区

地震の影響で列車の運転見合わせが発生したことを伝えるＪＲ帯広駅の掲示板＝２７日午前、北海道帯広市

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