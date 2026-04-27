被爆者らが核廃絶訴え＝ＮＰＴ再検討会議前に行進―ＮＹ

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【ニューヨーク時事】核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議開幕を翌日に控えた２６日、訪米した被爆者や関係者が核兵器廃絶を訴えるデモ行進を行った。主催者によると２００人以上が参加し、「ノーモア・ヒロシマ、ナガサキ」の声を上げてニューヨーク市中心部マンハッタンを国連本部に向けて約１キロ練り歩いた。

出発前の集会でスピーチした日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の浜住治郎事務局長（８０）は「原爆投下による地獄の体験を子や孫、世界の人々に絶対に味わわせてはならない」と強調。今回の会議は「条約の在り方が問われる分岐点になる」との見方も示した。

長崎県から参加した高校生平和大使の才津結愛さんも英語でスピーチ。「被爆者の方と過ごせる時間は限られている。思いを受け継ぐ一人に加わってほしい」と呼び掛けた。米平和団体が主催し、韓国の被爆２世なども集会に参加した。

大阪府から行進に加わった山下しのぶさん（８３）は２歳の時に広島で被爆。「ＮＰＴの価値がだんだん薄れてきていると感じる。もう少し元気になって、核廃絶に向けてちゃんと動いてほしい」と思いを語った。

２６日、米ニューヨークの国連本部前をデモ行進する被爆者ら

２６日、米ニューヨークで、核廃絶を訴えるデモ行進を前にスピーチする日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の浜住治郎事務局長

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