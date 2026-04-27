東エレク台湾子会社の元従業員有罪＝法人は罰金、ＴＳＭＣ機密窃取事件

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【台北時事】半導体受託生産世界最大手・台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の機密窃取事件で、台湾の裁判所は２７日、国家安全法違反罪などに問われた東京エレクトロン（ＴＥＬ）台湾子会社の元従業員、陳力銘被告に懲役１０年の一審判決を言い渡した。子会社にも罰金１億５０００万台湾ドル（約７億６０００万円）を科した。

陳被告は技術者で、ＴＳＭＣからＴＥＬ子会社に転職して製造装置販売を担当し、事件が発覚した昨年に解雇された。判決によると、被告は２０２３年～２５年、ＴＳＭＣの元同僚ら３人から先端半導体に関する機密情報を不法に得た。検察側は、被告が製造装置を改善してＴＳＭＣに売り込むため情報収集したと指摘した。

台湾の中央通信社によると、核心的技術を守るため国家安全法が２２年に改正されて以降、初の判決となった。裁判所は元同僚ら３人にも懲役２～６年の判決を言い渡した。

ＴＥＬは判決に関してコメントを発表し、同社と台湾子会社による「組織的な関与や機密情報の外部流出は確認されていない」と強調した。（了）

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