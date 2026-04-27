トヨタ世界販売、過去最高＝ホンダ、日産など５社マイナス―昨年度

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自動車大手８社が２７日発表した２０２５年度の世界販売台数は、合計で前年度比１．３％減の２４３４万台だった。トヨタ自動車は２．０％増の１０４７万台と過去最高を更新。ただ、海外での販売が苦戦するホンダや日産自動車など５社はマイナスとなった。

トランプ米政権による高関税措置が負担となる中でも、トヨタは、北米を中心にカムリやカローラなどのハイブリッド車（ＨＶ）の販売が堅調に推移。北米が７．２％増と全体をけん引した。

一方、中国市場での現地メーカーとの競争激化が響き、ホンダが８．６％減。日産は国内や米国での販売不振により４．２％減だった。

スズキは主力市場のインドでの販売が好調で２．４％増。ダイハツ工業は昨年６月に投入した新型車が奏功し、７．８％増加。２３年に発覚した認証不正問題の前と同水準まで回復した。

世界生産台数の８社合計は０．２％増の２４２２万台で横ばいだった。

同時に発表した２６年３月の実績によると、世界販売は前年同月比６．９％減の２２２万台。中東情勢の緊迫化を受け、３月から減産を始めたトヨタは７．３％減。中東への輸出は４６．４％減の１万７１２２台に落ち込んだ。

トヨタ自動車の社旗

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