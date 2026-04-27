駐日韓国大使、「安定的な安保交流推進を」＝内外情勢調査会で講演

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韓国の李赫・駐日大使が２７日、東京都内で開かれた内外情勢調査会で講演した。不確実性が高まる国際情勢を踏まえ、日本と韓国は「安全保障面での安定的で斬新な交流や協力を推進していく必要がある」と述べた。

李氏は、米中の戦略的競争や米イスラエルによる対イラン軍事作戦、北朝鮮の核・ミサイル開発を念頭に、「世界は冷戦以来、最も不安定な時期に置かれている」と指摘。現在の日韓関係は非常に良好との認識を示し、「厳しい戦略環境の中で、韓日関係が緊密になりつつあることは望ましい」と語った。

その上で、中国が軍事面や経済面などで急激に力を伸ばし、東アジアの秩序を大きく変え得る存在になっていると説明。日韓両国の対米関係が変化する可能性も生じており、「（日韓）両国が隣国として協議し、交流し、協力していかなければならない大切な時期だ」と力説した。

日本政府が進める防衛力強化については、「日本の防衛安保政策が平和憲法の精神を堅持しながら、地域の平和と安全に寄与する方向で進められることが望ましい」と話した。

また、両国が経済分野で協力を深める必要があるとも強調。韓国政府が２国間の自由貿易協定（ＦＴＡ）締結や日本主導の「包括的および先進的な環太平洋連携協定（ＣＰＴＰＰ）」に加入する可能性について「真剣に考えている」と明かした。ただ、実現には「国内的な環境整備が必要」とも付け加えた。

内外情勢調査会で講演する李赫駐日韓国大使＝２７日、東京都千代田区

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