米国発の原油タンカー急増＝喜望峰回り多数、代替調達か

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海上輸送の要衝ホルムズ海峡の封鎖状態が続く中、米国を出発して日本に向かう原油タンカーが急増している。北米は、中東以外からの原油輸入を進める政府の代替調達先の一つ。２３日時点で、主要な積み出し拠点である米国メキシコ湾沿岸部を出航した日本向けタンカー１３隻が確認されており、うち１隻はパナマ運河を通って日本に着いた。来月以降、喜望峰回りも含めた到着が本格化する見通しだ。

船舶の位置情報サイト「マリントラフィック」などのデータを、楽天証券経済研究所の西勇太郎グローバルアナリストが分析した。船舶数は約１カ月前の３隻から４倍強に増加。１３隻のうち３隻は、大西洋と太平洋を結ぶ全長約８０キロのパナマ運河を通過した。通航料が高く、幅の狭さや水深の浅さから大型船が通れないなど制約が多いが、片道３０日程度と、５０日程度かかる喜望峰回りより航路は短い。

２６日には、米国産原油９１万バレルを積んだタンカーが東京湾に到着した。コスモエネルギーホールディングス子会社のコスモ石油（東京）が調達し、輸送日数は３５日。広報担当者は「国内の安定供給に資するため早さ重視でパナマを選んだ」と述べた。

１３隻のうち１０隻は喜望峰ルートを使う。早ければ１隻が５月初旬にも到着するが、６月に入るとみられるタンカーもある。海運関係者は「時間がかかっても量を選ぶか、通航料を払ってでも早さを選ぶか。荷主のニーズで航路は決まる」と説明した。

西氏は「米国発の原油タンカーは、長期契約ではなく、スポット契約による調達分と考えられる」と指摘。「米国産は他のアジア諸国との取り合いになる可能性もあり、来月以降も継続的に調達できるか疑問だ」と懸念を示した。

このほか、ホルムズ海峡を通過しない中東発の４隻、マレーシアで積み替えた原油を搭載した４隻のタンカーも確認。西氏によると、この８隻と米国発の１３隻以外には、日本向けの代替調達とみられる原油タンカーは見当たらないという。

東京湾を航行する米国の原油を積んだタンカー＝２６日、千葉県木更津市から撮影

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