りくりゅう、笑って泣く＝引退会見「やり切った」―フィギュアスケート

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フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、世界選手権も２度制した「りくりゅう」こと三浦璃来さん（２４）と木原龍一さん（３３）＝木下グループ＝が２８日、東京都内で引退会見を開き、三浦さんは「五輪で全てを出し切り、やり切った思いがあった」と晴れやかな笑顔で語った。

一方の木原さんは会見冒頭で感極まった。引退を考え始めたのは２０２５年世界選手権で優勝した後だったとし、「五輪で優勝して終えようという思いを持っていた」と決断の経緯を説明した。

今後はプロスケーターとして活動する予定。木原さんは「スケート教室か小さいショーか分からないが、ペアの技をお見せしたい」と話した。三浦さんは指導者になる将来を思い浮かべ、「技術だけではなくメンタル面でもサポートできるコーチになりたい」と語った。２人を支援する木下グループの木下直哉社長は「将来的には２人のアカデミーをつくりたい」と国内にペアの練習拠点を設ける展望を明かした。

２人は１９年夏にペアを結成。２２年北京五輪で７位入賞。２２～２３年シーズンには世界選手権、グランプリ・ファイナル、四大陸選手権の主要国際大会３冠を達成した。今年２月のミラノ・コルティナ五輪ではフリーで世界歴代最高点を出し、ショートプログラム５位から逆転で頂点に立った。

引退会見で花束を手に笑顔を見せるフィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと三浦璃来さん（左）と木原龍一さん＝２８日、東京都内

引退会見で涙をぬぐうフィギュアスケート・ペアの木原龍一さん（右）。左は三浦璃来さん＝２８日、東京都内

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