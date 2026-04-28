劣化した蛍光灯の事故に注意＝製造と輸出入、２７年末に終了―ＮＩＴＥ「器具ごとＬＥＤに」

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蛍光灯から発光ダイオード（ＬＥＤ）照明への切り替えが進む中、古い蛍光灯器具の発煙・発火事故がたびたび起きている。製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）は、ランプだけでなく、器具ごとＬＥＤ照明に交換するよう呼び掛けている。

蛍光灯には水俣病の原因となった水銀が含まれ、人の健康や環境リスクが懸念されることから、製造と輸出入が２０２７年末までに段階的に禁止される。ＬＥＤ照明は、蛍光灯よりも省エネ性能が高く、寿命が長いなどのメリットもある。

政府は３０年度までにＬＥＤ照明の普及率を１００％にすることを目指す。ただ、日本照明工業会によると、２５年１２月末時点のＬＥＤ化率は６６．４％にとどまった。

ＮＩＴＥが受け付けた蛍光灯器具の事故は、２５年までの１０年間で２０５件。このうち５４件は、ランプだけをＬＥＤに交換した状態で、器具の経年劣化や不適切な交換が原因で発火したとみられる。

ＮＩＴＥは、電流や電圧を一定に保つ安定器が劣化し、絶縁性能が低下することがあると指摘。使用年数が１０年を超える場合は、器具ごと新しい製品への交換を検討する必要があるという。

ＬＥＤ照明への切り替えは自分でできる場合もあるが、配線工事が必要なケースもあるため、電気工事業者に依頼することを推奨。蛍光灯を廃棄する際は、自治体の処分方法を確認してほしいとしている。

ＬＥＤランプへの交換後、劣化した蛍光灯器具が煙を出す実証実験の様子（ＮＩＴＥ提供）

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