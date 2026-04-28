初日から米イランが応酬＝ＮＰＴ再検討会議

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【ニューヨーク時事】核拡散防止条約（ＮＰＴ）の履行状況を確認し、今後の取り組みを協議する再検討会議が２７日午前（日本時間同日午後）、ニューヨークの国連本部で開幕した。核軍縮の機運が後退し、協議難航も予想される中、初日から米国とイランが非難の応酬を繰り広げた。

グテレス事務総長は冒頭演説で「約束は履行されず、拡散を促す要因は加速している」とＮＰＴ体制の弱体化を指摘。２０２４年の日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）のノーベル平和賞受賞に触れ、「彼らのメッセージが今ほど切迫したことはない」と強調した上で「軍縮こそ平和の基盤だ」と訴えた。

会議は、イランを副議長国の一つに選出。その過程で米英などが強く反発した。ヨー米国務次官補（軍備管理・不拡散担当）は「条約への違反を続ける悪名高い国」とイランを非難し、選出は「恥ずべきことで会議の信頼性を損なう」と主張。イランのナジャフィ国際原子力機関（ＩＡＥＡ）担当大使は「米国の主張には根拠がない」と反論し、米イスラエルによるイラン核施設攻撃を「国際法の重大な違反で、核不拡散体制の根幹への攻撃」と糾弾した。

一般討論演説では、広島と長崎で学生時代を過ごした国光文乃外務副大臣が高市早苗首相の声明を代読し、「強固な形で（ＮＰＴ体制を）次世代に引き継げるよう、維持・強化が急務」と強調。その後の演説で「日本はＮＰＴの守護者であり続ける」と訴えた。

２７日、ニューヨークの国連本部で演説する国光文乃外務副大臣

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