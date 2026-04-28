デンソー、ローム買収提案撤回＝パワー半導体再編、賛同得られず

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トヨタ自動車系部品大手のデンソーは２８日、半導体大手ロームへの買収提案の撤回を決めたと発表した。「ロームから賛同の意見を得るには至らなかった」という。電力制御に使われるパワー半導体の業界再編はロームと東芝、三菱電機による事業統合協議を軸に進む見通しとなった。

同日の２０２６年３月期決算記者会見で、デンソーの林新之助社長は「これ以上協議を進めても両社の価値向上に至るシナリオが描けない」と述べた。一方、ロームとの協業や人的交流は今後も続ける考えを示した。

電気自動車（ＥＶ）の将来的な市場拡大が見込まれる中、デンソーは半導体の強化を狙い、ロームに買収を提案した。これに対してロームは、デンソー傘下では車載向け半導体に事業が偏りかねないとみて、提携関係にある東芝と事業統合の検討を加速。そこに三菱電機も合流し、３社による統合協議開始で基本合意していた。

ロームも同日、デンソーの提案には「賛同するという結論には至らなかった」とのコメントを発表。一方、東芝、三菱電機との協議については「真摯（しんし）に取り組む」とした。

２０２６年３月期決算記者会見で、ロームへの買収提案撤回について説明するデンソーの林新之助社長＝２８日午前、名古屋市中区

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