オリエンタルランド、売上高７０４５億円＝過去最高、客単価拡大―２６年３月期
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東京ディズニーリゾート（千葉県浦安市）を運営するオリエンタルランドが２８日発表した２０２６年３月期の連結決算は、売上高が前期比３．７％増の７０４５億円と、過去最高を更新した。東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」が通期稼働したことに加え、期間限定のイベント投入が奏功し、ショーの有料座席チケットの販売などが好調に推移。客単価も過去最高となった。
本業のもうけを示す営業利益は２．１％減の１６８４億円、純利益は１．８％減の１２１８億円だった。人件費などのコストがかさんだ。
２７年３月期は増収減益を予想する。ディズニーシー開業２５周年イベントなどで入園者数は増えるが、人件費や物価の上昇が利益を圧迫する。
同社は特別株主優待の実施も発表。今年９月末時点で１００株以上保有する株主に入園チケットを１枚、通常優待とは別に追加配布する。
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