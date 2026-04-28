出光系原油タンカー、ホルムズ通過中か＝停戦合意後、日本船で初の動き

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船舶の位置情報サイト「マリントラフィック」によると、石油元売り大手、出光興産傘下の出光タンカーが保有する原油タンカー「ＩＤＥＭＩＴＳＵ ＭＡＲＵ」がホルムズ海峡を通過中のもようだ。２８日午後８時半現在、同海峡を出てオマーン湾に向かう動きを示している。無事に通過すれば、米国とイランの停戦合意後、初めて日本関係船舶がペルシャ湾から脱出したことになる。

出光興産によると、「ＩＤＥＭＩＴＳＵ ＭＡＲＵ」は原油２００万バレル程度を積載できる「ＶＬＣＣ」と呼ばれる大型原油タンカー。出光興産は貨物の有無や行き先などの詳細について「安全性の観点から回答を控える」とコメントした。サイトにはパナマ船籍と表示され、目的地の記載も見当たらない。海運事業者の業界団体、日本船主協会は「情報を把握していないので分からない」と述べた。

出光興産のロゴマーク

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