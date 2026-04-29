「ガンダム」富野さんに中綬章＝大綬章は佐藤元総務相ら―春の叙勲

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政府は２９日付で、春の叙勲受章者３８７５人を発表した。人気アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズを手掛けたアニメーション監督の富野由悠季（本名・富野喜幸）さん（８４）らが旭日中綬章を受章。旭日大綬章に佐藤勉元総務相（７３）らが選出された。発令は同日付。

女性の受章者は４４５人で全体の１１．５％。「アリエスの乙女たち」などで知られる漫画家の里中満智子（本名・里中滿智子）さん（７８）らに旭日中綬章が贈られた。

旭日大綬章は佐藤氏に加え、中川正春元文部科学相（７５）、根本匠元厚生労働相（７５）、仁坂吉伸元和歌山県知事（７５）ら計１０人。瑞宝大綬章に近藤正春元内閣法制局長官（７０）が選ばれた。

文化・芸術分野ではまた、有名人に扮（ふん）したセルフポートレート写真で知られる現代美術家の森村泰昌さん（７４）が旭日小綬章を受けた。

外国人叙勲は４８カ国・地域の９４人が受章。スロベニアのミロスラウ・ツェラル・ジュニア元首相（６２）や米国のデイヴィッド・Ｈ・バーガー元海兵隊総司令官（６６）らが旭日大綬章に決まった。

受章者の内訳（外国人叙勲を除く）は、大綬章１１人、重光章３５人、中綬章３６２人、小綬章８３４人、双光章１４５５人、単光章１１７８人。５月１２日以降、天皇陛下が皇居で順次、受章者と面会される。

富野由悠季さん

佐藤勉さん

里中満智子さん

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