中東情勢混迷でトリプル安＝円１６０円台、長期金利２．５２０％―東京市場

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３０日の東京市場は、中東情勢を巡る混迷が深まり、円、債券、株のトリプル安となった。外国為替市場の円相場は、１ドル＝１６０円台前半に下落。早朝には一時１６０円５０銭近辺と、約１年９カ月ぶりの安値水準を付けた。債券市場では長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが２．５２０％に上昇（債券価格は下落）。株式市場では日経平均株価が前営業日比９００円超安まで値を下げる場面もあった。

為替は、米国とイランの戦闘終結に向けた協議を巡る先行き不透明感などを背景に、「有事のドル買い」が優勢となった。午前１１時現在は１６０円２２～２３銭と前営業日比７１銭の円安・ドル高。

政策金利を３会合連続で据え置いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の決定や、パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見を受けて追加利下げ観測が後退。米長期金利が上昇したことも、円安・ドル高要因になった。

一方、日本相互証券によると、長期金利の２．５２０％は、新発１０年債としては１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高水準。

株式市場も、イラン情勢の不透明感から売り優勢。東証プライム市場に上場する８割以上の銘柄が値下がりし、ほぼ全面安の展開。日経平均の午前の終値は６１２円８４銭安の５万９３０４円６２銭だった。

上昇した長期金利（債券価格は下落）、円相場や日経平均株価の下落などを示すモニター＝３０日午前、東京都中央区

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