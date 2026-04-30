逃走のハンマー男を公開手配＝手提げかばんにスエット姿―警視庁

社会

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東京都福生市で男が男子高校生をハンマーで殴るなど警察官を含む５人に重軽傷を負わせ逃走した事件で、警視庁捜査１課は３０日、殺人未遂容疑で、同市加美平の職業不詳高林輝行容疑者（４４）を公開手配した。

同課によると、同容疑者は身長約１７３センチのがっしりした体格で、上下灰色のスエットを着用。黒色の手提げかばんを所持しており、同課は都内や近県などで行方を追うとともに、情報提供を呼び掛けている。

同容疑者は２９日午前７時１５～２５分ごろ、自宅前の焼き肉店敷地内で、男子高校生（１７）の顔面を複数回ハンマーで殴り、重傷を負わせた疑いが持たれている。

同容疑者の母親が高校生らの騒音を注意した直後、ハンマーを手に現れいきなり襲撃。高校生２人を殴った後、駆け付けた警察官６人に噴霧器で液体を噴射し、自宅に逃げ込んだ。さらに２階からも噴射し、警察官が混乱している隙に裏口から逃走していた。

殴られた別の高校生や警察官３人はいずれも軽傷という。

捜査関係者などによると、同容疑者は２０２３年１０月にも、トラブルとなった当時１０代の少年の頭をおので切り付け、２週間のけがをさせたとして、殺人未遂容疑で逮捕され、その後、不起訴となった。

情報提供は福生署０４２（５５１）０１１０まで。

殺人未遂容疑で公開手配された高林輝行容疑者（警視庁提供）殺人未遂容疑で公開手配された高林輝行容疑者（警視庁提供）

防犯カメラに映った、逃走直後の高林輝行容疑者（警視庁提供）防犯カメラに映った、逃走直後の高林輝行容疑者（警視庁提供）

高林輝行容疑者が一時逃げ込んだ自宅を警戒する警視庁の警察官＝２９日午後、東京都福生市高林輝行容疑者が一時逃げ込んだ自宅を警戒する警視庁の警察官＝２９日午後、東京都福生市

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