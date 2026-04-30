逃走のハンマー男を公開手配＝手提げかばんにスエット姿―警視庁

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東京都福生市で男が男子高校生をハンマーで殴るなど警察官を含む５人に重軽傷を負わせ逃走した事件で、警視庁捜査１課は３０日、殺人未遂容疑で、同市加美平の職業不詳高林輝行容疑者（４４）を公開手配した。

同課によると、同容疑者は身長約１７３センチのがっしりした体格で、上下灰色のスエットを着用。黒色の手提げかばんを所持しており、同課は都内や近県などで行方を追うとともに、情報提供を呼び掛けている。

同容疑者は２９日午前７時１５～２５分ごろ、自宅前の焼き肉店敷地内で、男子高校生（１７）の顔面を複数回ハンマーで殴り、重傷を負わせた疑いが持たれている。

同容疑者の母親が高校生らの騒音を注意した直後、ハンマーを手に現れいきなり襲撃。高校生２人を殴った後、駆け付けた警察官６人に噴霧器で液体を噴射し、自宅に逃げ込んだ。さらに２階からも噴射し、警察官が混乱している隙に裏口から逃走していた。

殴られた別の高校生や警察官３人はいずれも軽傷という。

捜査関係者などによると、同容疑者は２０２３年１０月にも、トラブルとなった当時１０代の少年の頭をおので切り付け、２週間のけがをさせたとして、殺人未遂容疑で逮捕され、その後、不起訴となった。

情報提供は福生署０４２（５５１）０１１０まで。

殺人未遂容疑で公開手配された高林輝行容疑者（警視庁提供）

防犯カメラに映った、逃走直後の高林輝行容疑者（警視庁提供）

高林輝行容疑者が一時逃げ込んだ自宅を警戒する警視庁の警察官＝２９日午後、東京都福生市

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