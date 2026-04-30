東電会長にＪＩＣ横尾氏＝初の金融出身、小早川社長は続投

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東京電力ホールディングス（ＨＤ）は３０日、小林喜光会長（７９）の後任に、官民ファンドである産業革新投資機構（ＪＩＣ）の横尾敬介社長（７４）を起用すると正式発表した。６月の定時株主総会の承認を経て、就任する。会長に５代連続で外部出身者を招き、金融出身者は初となる。小早川智明社長（６２）は続投し、横尾氏と東電ＨＤの経営再建に当たる。

２０２１年に就任した小林会長は６月で退任する。同氏は３０日の記者会見で、柏崎刈羽原発６号機（新潟県）が今月１６日に営業運転を再開したことなどを踏まえ、「（退任の）ちょうどいいタイミングだ」と説明。企業文化など経営改革の進捗（しんちょく）については「しっかりと変えていくには時間を要するもので、今後も課題だ」と注文を付けた。

東電ＨＤは１月に公表した経営再建計画「第５次総合特別事業計画」で、外部資本の受け入れを含めた提携先の募集を始めた。東電ＨＤは１１年の福島第１原発事故に伴う賠償や廃炉などで巨額資金の捻出が必要で、経営状態は引き続き厳しい。

役員人事について記者会見する東京電力ホールディングス（ＨＤ）の小林喜光会長（右）と小早川智明社長＝３０日午後、東京都千代田区

役員人事について記者会見する東京電力ホールディングス（ＨＤ）の小林喜光会長＝３０日午後、東京都千代田区

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