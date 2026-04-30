女性検事が辞表提出＝「生き地獄」、検審申し立ても―性的暴行事件

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元大阪地検検事正の北川健太郎被告（６６）が部下の女性検事への準強制性交罪に問われた事件を巡り、女性検事は３０日、同地検に辞表を提出した。大阪市内で開いた記者会見で明らかにした。

女性検事は第三者委員会の設置などを求めていたが、検察側から具体的な回答はなかったという。「もう耐えられない。生き地獄から解放されたいと思い、辞表を出さざるを得なくなった」と話した。

事件後、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症し、休職していた。「検事の仕事を辞めたいと思ったことは一度もない。私の生きがいだった」と無念さもにじませた。

また、自身が誹謗（ひぼう）中傷を受けたなどとして告訴・告発し、昨年３月に不起訴となった女性副検事について、処分を不服として検察審査会に審査を申し立てたことも明らかにした。

北川被告は、２０２４年１０月の初公判で起訴内容を認めたが、その後無罪主張に転じた。

最高検の話 個別の人事に関するコメントは差し控える。

記者会見で涙を拭う女性検事＝３０日午後、大阪市北区

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