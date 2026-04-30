旭山動物園職員を逮捕＝妻の死体損壊容疑―殺害もほのめかす・北海道警

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北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を燃やしたとして、道警は３０日、死体損壊容疑で、動物園勤務の市職員鈴木達也容疑者（３３）＝同市神楽１条＝を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。

捜査関係者によると、鈴木容疑者は妻の殺害をほのめかす供述をしているという。道警は旭川東署に捜査本部を設置し、殺人容疑も視野に動機などの解明を進める。

逮捕容疑は３月３１日ごろ、同園内に妻由衣さん（３３）の遺体を運び、焼却炉で燃やした疑い。

捜査関係者によると、鈴木容疑者と由衣さんは２人暮らし。由衣さんと３月下旬から連絡が取れないとして、親族から行方不明届が出ていた。

逮捕前の任意聴取で、同容疑者は「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」と説明。焼却炉は死んだ飼育動物を処理するためのもので、道警が現場検証したところ、遺体の一部が見つかったという。

旭山動物園の焼却炉＝２６日、北海道旭川市

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