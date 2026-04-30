岡野弘彦さん死去、１０１歳＝歌人、歌会始の選者

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短歌界の重鎮で宮中歌会始の選者も務めた歌人、岡野弘彦（おかの・ひろひこ）さんが４月２４日、死去した。１０１歳だった。葬儀は近親者で済ませた。

１９２４年、三重県生まれ。国学院大在学中に民俗学者で歌人の折口信夫に師事し、短歌結社「鳥船社」に参加。６８年、第一歌集「冬の家族」で現代歌人協会賞を受賞。宮内庁御用掛として昭和天皇の作歌を指南し、７９年から２００８年にかけ宮中歌会始の選者を務めた。国学院大教授や同大栃木短期大学長も歴任した。

歌集に「滄浪歌」（迢空賞）、「海のまほろば」（芸術選奨文部大臣賞）、「天の鶴群」（読売文学賞）、「バグダッド燃ゆ」（現代短歌大賞）など。「折口信夫伝」（和辻哲郎文化賞）などの評論も手掛けた。

８８年に紫綬褒章を受け、９８年に芸術院会員、１３年に文化功労者に選ばれた。２１年には文化勲章を受章した。

岡野弘彦さん

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