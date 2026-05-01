錦織圭、今季限りで引退＝全米準Ｖ、ツアー１２勝―男子テニス
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男子テニスでシングルス元世界ランキング４位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が日本時間１日、自身のＳＮＳで今季限りでの現役引退を発表した。「これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」などとつづった。
ツアー通算１２度の優勝は男女を通じ日本歴代最多で、２０１４年全米オープンでは準優勝。２２年１月に股関節の手術を受けてツアーから遠ざかるなど近年は故障に苦しみ、現在の世界ランクはツアーレベルの大会出場が難しい位置まで落ちている。
島根県出身。５歳でテニスを始め、１３歳で米フロリダ州のＩＭＧアカデミーに留学。０７年にプロ転向し、１８歳だった０８年のデルレービーチ国際でツアー初優勝を果たした。
ジャンプして高い打点から強打を放つ「エア・ケイ」を代名詞に、日本テニス界の歴史を次々と塗り替えてきた。１４年５月には日本男子初の世界トップ１０入りを果たし、同年の全米オープンでは日本選手で初めて四大大会シングルス決勝に進出した。１６年リオデジャネイロ五輪では、日本勢９６年ぶりのメダルとなる銅を獲得した。
０９年に右肘を疲労骨折して手術するなど、たびたびけがに悩まされた。２２年は試合に出場できず、一時は世界ランクから外れたが、２３年に実戦復帰。２４年パリ五輪に出場し、２５年１月の香港オープンでは準優勝して再びトップ１００に入った。
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