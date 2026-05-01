錦織圭、今季限りで引退＝全米準Ｖ、ツアー１２勝―男子テニス

Newsfrom Japan

男子テニスでシングルス元世界ランキング４位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が日本時間１日、自身のＳＮＳで今季限りでの現役引退を発表した。「これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」などとつづった。

ツアー通算１２度の優勝は男女を通じ日本歴代最多で、２０１４年全米オープンでは準優勝。２２年１月に股関節の手術を受けてツアーから遠ざかるなど近年は故障に苦しみ、現在の世界ランクはツアーレベルの大会出場が難しい位置まで落ちている。

島根県出身。５歳でテニスを始め、１３歳で米フロリダ州のＩＭＧアカデミーに留学。０７年にプロ転向し、１８歳だった０８年のデルレービーチ国際でツアー初優勝を果たした。

ジャンプして高い打点から強打を放つ「エア・ケイ」を代名詞に、日本テニス界の歴史を次々と塗り替えてきた。１４年５月には日本男子初の世界トップ１０入りを果たし、同年の全米オープンでは日本選手で初めて四大大会シングルス決勝に進出した。１６年リオデジャネイロ五輪では、日本勢９６年ぶりのメダルとなる銅を獲得した。

０９年に右肘を疲労骨折して手術するなど、たびたびけがに悩まされた。２２年は試合に出場できず、一時は世界ランクから外れたが、２３年に実戦復帰。２４年パリ五輪に出場し、２５年１月の香港オープンでは準優勝して再びトップ１００に入った。

シティ・オープン男子シングルスで優勝した錦織圭＝２０１５年８月、ワシントン（ＥＰＡ時事）

リオデジャネイロ五輪のテニス男子シングルスで銅メダルを獲得した錦織圭＝２０１６年８月、リオデジャネイロ

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]