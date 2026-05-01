円買い介入、５兆～６兆円規模＝政府・日銀が３０日夜実施―円大幅高、一時１５５円台半ば・東京市場

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政府・日銀が４月３０日夜に円買い・ドル売りの為替介入を行ったことが１日、分かった。介入の規模は５兆～６兆円とみられる。介入を受け、外国為替市場では円相場が急伸。１日も円買いが続き、一時１ドル＝１５５円台半ばと、介入前の１６０円台後半から大幅に上昇した。午後５時現在は１５６円６２～６３銭と前日比３円５２銭の円高・ドル安。

日銀が１日公表した当座預金残高の増減要因予想によると、為替介入の資金の動きが反映される７日の「財政等要因」は９兆４８００億円のマイナス。介入を織り込んでいない事前の市場予想は４兆円のマイナスで、差額分の５兆円超が介入の規模と推計される。

円買い介入の実施は２０２４年７月以来、約１年９カ月ぶり。三村淳財務官は１日朝、記者団に対し、介入の有無について「コメントするつもりはない」と述べていた。

東京市場では前日、円相場が一時１６０円台後半と、前回介入が行われた２４年７月以来、約１年９カ月ぶりの安値水準まで下落。これを受けて片山さつき財務相が「いよいよかねて申し上げてきた断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と発言し、三村財務官も「最後の退避勧告だ」と介入の可能性を強く示唆した。

その直後、円買い・ドル売りの流れが加速し、海外市場で一時１５５円台半ばに急騰。短時間に円が急上昇したため、市場では「政府・日銀が為替介入に踏み切った可能性が高い」（国内証券）との見方が広がっていた。

１日夕にも円相場が急騰する場面があった。市場関係者は「円安が進めば、大型連休中にも介入する公算が大きい」（シンクタンク）とみている。三村氏も１日朝、記者団に対し「大型連休はまだまだ序盤だ」と強調し、今後の対応に含みを持たせた。

１ドル＝１５７円台の円相場を示すモニター＝１日午前、東京都中央区

記者団の取材に応じる財務省の三村淳財務官（右）＝１日午前、東京都千代田区

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