エネルギー協力強化で協議＝岸田元首相、比大統領と会談

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【マニラ時事】自民党の岸田文雄元首相は４月３０日、高市早苗首相の特使としてフィリピンの首都マニラを訪れ、マルコス大統領と会談した。中東情勢悪化によるエネルギー供給への影響について意見交換した上で、日比のエネルギー分野での協力強化について話し合った。

岸田氏は、高市首相の親書をマルコス氏に手交。日比が今年７月、国交正常化から７０年の節目を迎えることに触れ、さらなる関係強化への意欲を示した。

マルコス氏は、岸田氏が首相在任中に立ち上げた脱炭素化に向けた日本や東南アジア諸国の連携枠組み「アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ）」の重要性が一層増していると指摘。危機を乗り越えるため緊密に連携したいと訴えた。

日比両政府は１１月、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に合わせてマニラでＡＺＥＣ首脳会合の共催を予定している。岸田氏は今回、最高顧問を務めるＡＺＥＣ議員連盟のメンバーとともに訪比した。（了）

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