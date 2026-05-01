世界の「報道自由度」過去最低＝情報へのアクセス困難―国境なき記者団

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国際ジャーナリスト団体「国境なき記者団」（ＲＳＦ、本部パリ）は４月３０日、世界各国の報道の自由度に関する２０２６年版の国別ランキングを発表した。「（対象となった）全１８０カ国・地域の平均スコアは調査開始以来最も低くなった」と説明。年々報道の自由が制限されていく実態が浮き彫りとなった。

トランプ大統領による報道への批判が続く米国は６４位。日本は昨年より順位を四つ上げたが、６２位にとどまった。情報源を守るための仕組みや、編集に関する独立性が不十分と見なされた。韓国は、６１位から４７位に上昇した。

ＲＳＦは、調査が行われた過去２５年間で「初めて世界の国々の半数以上が『厳しい』または『非常に深刻』というカテゴリーに入った」と指摘。「民主主義国家でさえも、情報にアクセスする権利が着実に侵食されてきている」と警鐘を鳴らした。

国際ジャーナリスト団体「国境なき記者団」（ＲＳＦ）のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

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