ＪＲ西日本、りそな傘下銀に出資＝銀行業に参入、預金・ローンなど提供

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ＪＲ西日本は１日、銀行業への参入を発表した。りそなホールディングス（ＨＤ）完全子会社の関西みらい銀行（大阪市）に２０％出資し、預金や住宅ローンを取り扱う新たな銀行サービスを２０２７年度にも始める。金融庁の認可を得た上で、今年度中に９００億円を投じて関西みらい銀株を取得し、持ち分法適用会社とする。

３社は同日、大阪市内で記者会見した。倉坂昇治ＪＲ西社長は、鉄道事業以外の強化に向け「暮らしと密接する金融機関とともに、生活サービスをより充実させたい」と述べた。りそなＨＤの南昌宏社長は「新たな地域戦略強化の一環だ」と語った。

ＪＲ西は、関西みらい銀を所属銀行とする銀行代理業の許可を得た上で、預金や住宅ローンを提供できる新たなデジタル金融サービス「ＷＥＳＴＥＲミライバンク（仮称）」を２０２７年度にも始める。また、決済に加え、銀行口座やポイントの管理などを一括でできるアプリも開発する。

関西みらい銀は、店舗を活用した対面サポートで支援し、既存のデジタル金融サービスとの差別化を図る。預金獲得競争が激しさを増す中、ＪＲ西が持つ鉄道利用者などの豊富な顧客基盤のデータを活用したい考えだ。

鉄道業界では、ＪＲ東日本グループが楽天銀行のシステムを使いネット銀行サービスに参入。阪急阪神ホールディングスも池田泉州銀行（大阪市）と提携したが、出資に踏み込むのは異例。

資本業務提携を発表した（左から）りそなＨＤの南昌宏社長、ＪＲ西日本の倉坂昇治社長、関西みらい銀行の原藤省吾社長＝１日午後、大阪市北区

記者会見するＪＲ西日本の倉坂昇治社長（左）とりそなＨＤの南昌宏社長＝１日午後、大阪市北区

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