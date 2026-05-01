公開手配の４４歳男逮捕＝ハンマーで殴打、殺人未遂容疑―警視庁

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東京都福生市加美平で男が男子高校生をハンマーで殴るなどして逃走した事件で、警視庁捜査１課は１日、殺人未遂容疑で公開手配していた職業不詳の高林輝行容疑者（４４）を逮捕した。「殺すつもりはなかった」と容疑を否認している。

同課によると、同容疑者は車で都内や埼玉県内を逃走していたとみられる。防犯カメラの捜査などで、千葉県習志野市内にある潜伏先のアパート一室を特定。逮捕の際、抵抗する様子はなかったという。

逮捕容疑は４月２９日午前７時１５～２５分ごろ、福生市内の焼き肉店敷地内で、男子高校生（１７）の顔をハンマーで複数回殴り、殺害しようとした疑い。

高林容疑者の母親が自宅近くでたむろしていた高校生らに騒音を注意した後、同容疑者がハンマーを手に現れ殴打。高校生に重傷を負わせたほか、駆け付けた警察官に噴霧器で液体を噴射するなどし、計５人にけがをさせたとみられる。

同容疑者はその後、サバイバルナイフを持って自宅に立てこもったとみられたが、正午ごろに警察官が突入したところすでに裏口から逃走しており、同庁が公開手配していた。同課が詳しい経緯を調べている。

高林輝行容疑者（警視庁提供）

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