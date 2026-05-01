水俣病公式確認７０年で慰霊式＝患者、遺族ら冥福祈る―熊本

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「公害の原点」とされ、公式確認から７０年を迎えた水俣病の犠牲者慰霊式が１日、熊本県水俣市の埋め立て地「エコパーク水俣」で開かれた。患者や遺族のほか、石原宏高環境相や原因企業チッソの山田敬三社長ら計約７８０人が参列し、犠牲者の冥福を祈った。

式典は午後１時半に始まり、鎮魂の鐘に合わせ参列者全員が１分間黙とう。水俣市の高岡利治市長は式辞で「過去の教訓を胸に刻み、未来に向けた希望を育み、形にしていくことが、この地域で生きる私たちが果たすべき責務だ」と述べた。続いて遺族らが献花した。

患者・遺族代表で認定患者の緒方正実さん（６８）＝同市＝が「祈りの言葉」を読み上げ、「水俣病によって大切な家族を亡くしたり、健康被害を受けたり、差別や偏見、地域の分断など、世界に類を見ない公害を私たちは経験してきた」と強調。「水俣病の真の解決とは、全ての人たちが起きた出来事と向かい合い、心から反省をし、教訓につなげることができたときだ」と訴えた。

石原環境相は「政府を代表して、水俣病の拡大を防げなかったことを改めて衷心よりおわびする」と話した。チッソの山田社長は「多くの方々が犠牲になられたこと、また周辺地域の皆さまに多大なご迷惑をおかけしてしまったことは痛恨の極みだ」と謝罪した。

一方、犠牲者を祭る「乙女塚」（同市）では、患者団体「水俣病互助会」主催の慰霊祭が行われ、約６０人が祈りをささげた。岩本昭則会長（７５）＝同市＝は「（水俣病は）いまだに終わっていない。早く解決して笑いたい」と語った。

熊本、鹿児島両県では３月末までに、公害健康被害補償法に基づく水俣病認定審査に計３万３３２２件の申請があり、計２２８４人が認定された。

水俣病犠牲者の慰霊式で献花する参列者＝１日午後、熊本県水俣市

水俣病犠牲者慰霊式で「祈りの言葉」を述べる患者・遺族代表の緒方正実さん（手前）＝１日午後、熊本県水俣市

水俣病犠牲者の慰霊式で献花を終えた石原宏高環境相＝１日午後、熊本県水俣市

慰霊祭で水俣病の犠牲者たちを祭る「乙女塚」に手を合わせる水俣病互助会の岩本昭則会長（左端）＝１日午後、熊本県水俣市

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